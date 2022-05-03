Концерты Брежневой, Лорак и Меладзе отменили в Турции

Вера Брежнева / Фото Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Концерты украинских артистов, включая Веру Брежневу, Ани Лорак и Валерия Меладзе отменили в Турции. Выступления исполнителей должны были состояться весной и летом в пятизвёздочном отеле, пишет «МК».

Владельцы гостиницы сослались на сложную ситуацию в мире и отметили, что сейчас не время для громких развлечений. Концерты звёзд должны были состояться на престижных курортах Белека. В афишах также значились имена Ёлки, солистов Artik & Asti.

Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ — это не наш официальный сайт, — говорится в сообщении администрации отеля.

С Верой Брежневой из-за её позиции по спецоперации на Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала по большей части.

Ранее Валерия Меладзе сфотографировали во время выступления на частном закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге. Фото певца с мероприятия появилось в Telegram-канале Admin.anshlak.