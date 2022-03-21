Певица Вера Брежнева уехала из России в Польшу в качестве волонтёра

Певица Вера Брежнева покинула Россию и в настоящее время занимается волонтёрской деятельностью в Польше. Информация об этом появилась в её аккаунте в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько cторис со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.

Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждёт особенно, — написала она.

Брежнева отметила, что вместе с ней там в качеcтве волонтёра находится и её дочь.

Накануне Россию покинула актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. Вместе с тремя дочерями она уехала в Латвию из-за ситуации на Украине.

Актриса Мария Голубкина ранее заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уeхавших из cтраны на фоне событий, которые происходят на Украине. Она предположила, что в скором времени на родину вернутся те, кто принял решение об отъезде спонтанно.

При этом актриса отметила, что знает людей, давно готовившихся покинуть Росcию и купивших недвижимость за границей.