Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, а также актёр Алексей Кравченко получили звание народных артистов России.
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Звания народных артистов также удостоились дирижёр Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Орденом Дружбы актёров наградили Владимира Конкина, Андрея Шаркова. Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как писал NEWS.ru, обладателем звания «Народный артист» стал российский автор и исполнитель Игорь Николаев.
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