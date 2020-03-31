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Умер российский драматург, сценарист, писатель и поэт Леонид Зорин. Ему было 95 лет.

О смерти Зорина сообщила его жена Татьяна, передаёт ТАСС. Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел, — сказала она. Зорин родился в Баку 3 ноября...