Шикарная свадьба Александра Петрова: что случилось на церемонии, кто жена Актер Александр Петров сыграл пышную свадьбу в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Шикарная свадьба популярного российского актера Александра Петрова состоялась в Москве 25 ноября. Торжество на модной площадке La Pino Hall стало чуть ли не главным событием уходящей осени. О том, как прошло бракосочетание артиста с девушкой Викторией, читайте в материале NEWS.ru.

Загадочная избранница

Невестой Петрова стала Виктория Антонова. Девушка моложе мужа на 12 лет. По словам актера, они познакомились на улице. Мысль о женитьбе пришла молодым спонтанно и они сразу отправились в ЗАГС.

Виктория — начинающая актриса. Она родилась в многодетной семье в Подольске, ее родители занимаются изготовлением кукол и имеют собственную мастерскую.

Новость о женитьбе удивила многих. Ведь еще недавно Александр встречался с актрисой Стасей Милославской, пара даже обсуждала будущую свадьбу, но за кроткий промежуток времени все изменилось.

Звездный состав на свадебном торжестве

Знаменательное для пары событие почтили своим присутствием многие звезды русского шоу-бизнеса. Среди гостей можно было наблюдать коллегу Петрова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Сергея Бурунова, стендап-комика Алексея Щербакова, кинорежиссера и сценариста Клима Шипенко, актера Леонида Ярмольника и других знаменитостей. Церемонию также посетил король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров.

При этом из-за неожиданного расставания со Стасей Милославской порвать дружеские отношения с женихом решили актрисы Кристина Асмус и Саша Бортич, несмотря на богатый опыт совместных съемок. Поэтому подруги бывшей возлюбленной Петрова приглашения на свадебное мероприятие не получили.

«Саша+Вика». Неожиданный выбор образа Петрова и нежное платье невесты, разделись оба

Во время долгожданного выхода к гостям в глаза присутствующих сразу же бросился неожиданный образа жениха. Петров решил отказаться от идеи надеть классический смокинг, его выбор пал на пиджак, изюминкой которого стала надпись на спине «Саша+Вика». Актер будто бы решил напомнить всем имя своей избранницы, с которой за очень короткое время захотел связать себя узами брака.

В противовес супругу невеста решила не выбирать эпатажный образ и предстала перед гостями в романтичном белом платье с открытыми плечами и длинной фатой. Чуть позже она переоделась в подобие пеньюара.

Интерьер свадебного зала тоже оказался необычным для такого мероприятия. Гости буквально погрузились в атмосферу домашней библиотеки. Самым неожиданные стало место, где Петров и Антонова обменялись клятвами. Зоной церемонии стал большой круглый стол, за которым сидели гости, а сами молодожены на нем стояли. «МК» публикует фото и видео со свадьбы.

Клятвы молодых, общение на «вы»

Первую клятву произнесла Виктория. Обращаясь к жениху на «вы», она призналась, что Петров перевернул ее жизнь на 180 градусов.

«С вами у меня происходит невероятное количество открытий. Я вдохновляюсь вами, поражаюсь и многому учусь», — чувственно обратилась к актеру невеста.

Сам Петров под мелодичные звуки гитары решил оголить свой торс, после чего начал говорить слова любви. Он неожиданно заявил, что до свадьбы хотел набить татуировку, но воплотить свои планы в жизнь пока что не смог. Жених пообещал, что скоро прямо у его сердца будет набита надпись «Виктория Петрова». Молодожены закрепили свои клятвы поцелуем, обменялись кольцами и исполнили первый танец.

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