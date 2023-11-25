Певица Клава Кока: личная жизнь, скандалы, последние новости, возраст Певица Клава Кока примет участие в проекте Егора Крида «Прятки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц в России и рекламным лицом крупных брендов. Что известно о ее личной жизни, почему артисткой интересовалась прокуратура?

Что известно о карьере Клавы Коки

Клава Кока (Клавдия Высокова) более восьми лет является артисткой лейбла Black Star. Она известна песнями «Краш», «Покинула чат», «Замуж». В 2021 году певица попала в список Forbes в рейтинге «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

Сейчас артистка активно гастролирует по российским городам. Она выступит и на музыкальном фестивале «Песня года». В «Шоу Воли» Клава Кока также рассказала, что совмещает карьеру певицы с продюсированием. По ее словам, сейчас она занимается продвижением молодого артиста.

«Это парень, и скоро он будет номер один», — заявила звезда.

Клава Кока в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV призналась, что любит деньги, так как они дают ей независимость и уверенность в себе. Благодаря им она не испытывает потребности в обеспеченном мужчине и имеет возможность помогать родным.

На днях 27-летняя Клава Кока сообщила о покупке «квартиры мечты» в Москве. По словам исполнительницы, в ее новых апартаментах будут оборудованы огромная гардеробная, розовая ванная и детская комната.

«Раньше я видела это только в своих мечтах, а сейчас это перед моими глазами! Вот так, простая девчонка из Екатеринбурга! Сначала [купила квартиры] родным, а теперь и себе», — поделилась она.

Что известно о личной жизни Клавы Коки

Клава Кока на протяжении двух лет встречалась с блогером Дмитрием Гордеем, однако их отношения закончились в 2021 году. Затем певице несколько раз приписывали роман с певцом Егором Кридом, но они регулярно опровергали слухи.

«Я всегда считал, что между нами уже нечто больше, чем просто дружба. Мы давно знаем друг друга, мы уже как семья», — сказал Крид в YouTube-шоу «Кто лучше знает?»

Осенью текущего года артистка приняла участие в проекте «Сердце Клавы», в финале которого в потенциальные женихи выбрала блогера и модель Александра Поверина. После съемок проекта за пять месяцев отношений пара успела посетить несколько стран. Артистка заверила своих поклонников в социальных сетях, что за это время «испытательный период пройден» и она счастлива в отношениях с избранником.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Клава Кока

Несмотря на то, что их роман называют пиаром, Клава Кока в эфире программы «ТОП» призналась, что готова к созданию семьи и рождению детей в этих отношениях.

«Я уже девочка взрослая. Может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бебиков. Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию семьи, то почему нет», — уточнила певица.

В какие скандалы попадала Клава Кока

Клава Кока в сентябре 2022 года оказалась в центре скандала после концерта во Владивостоке. Артистку обвинили в том, что она выступила в коротком платье напротив храма, а также использовала во время мероприятия нецензурную лексику. В прокуратуру поступило заявление с требованием проверить тексты песен артистки на предмет нарушения статей 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В ответ Клава Кока сообщила, что скандал был намеренно спровоцирован. По ее словам, к журналистам обращались с просьбой опубликовать заказные статьи о ней. Певица была готова подать в суд вместе с лейблом Black Star, чтобы найти тех, кто пытается опорочить ее репутацию.

В конце апреля текущего года также сообщалось о планах ФНС проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. Тогда Клава Кока заявила о планах открыть бизнес и пригласила к себе с проверкой Федеральную налоговую службу.

«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то не приходят. Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду, потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», — сообщила она.

Последние новости о Клаве Коке

Певец Егор Крид станет ведущим проекта «Прятки», в котором звезды будут прятаться в домах с привидениями, бункерах, заброшенных зданиях. Кого не найдут, тот получит приз. Среди участников — Антон Дзюба и Клава Кока, передает Telegram-канал «Звездная пыль».

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