Составлен список российских артистов, которые критикуют Галкина и Пугачеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева после отъезда из России и оскорблений в адрес соотечественников на фоне спецоперации разочаровала многих коллег. Кто из знаменитостей критикует певицу и ее супруга Максима Галкина (внесен минюстом РФ в список иноагентов)?

Кто из артистов критикует Пугачеву и Галкина

Советская и российская актриса Валентина Талызина после того, как Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами», напомнила певице, что та всегда стремилась угодить представителям власти. По мнению артистки, сейчас Пугачева «живет во лжи».

«Живет во лжи с этим белым париком... У Аллы-певицы голос был. Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот и забрали. И сейчас кто она? Бабушка», — заявила Талызина в интервью Вячеславу Манучарову.

Актриса Лариса Лужина призналась, что раньше считала исполнительницу мудрой и умной женщиной, однако после начала спецоперации и поступков Пугачевой изменила свое мнение о ней.

«Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», — уточнила Лужина.

Актриса Яна Поплавская регулярно критикует Аллу Пугачеву и Максима Галкина за оскорбления в адрес Родины. Артистка также призвала возбудить против них уголовные дела о финансировании терроризма после того, как исполнительница с супругом приняли участие в фестивале «Рандеву» в Юрмале, вырученные средства которого пошли на помощь Украине.

Актер Николай Пашутин считает бесстыдным комика Максима Галкина. Он напомнил, что именно родина дала юмористу обучение, признание и заработок.

«Мерзавец. Подлец Галкин и предатель. Шуты на Руси всегда были люди умные. Книжек Галкин не читал, видимо, если нацистов поддерживает», — сказал он Aif.ru.

Не поддерживает Аллу Пугачеву и певица Надежда Бабкина. Она считает, что никакими мотивами нельзя оправдать отъезд коллеги за границу после спецоперации.

«Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто — и плюнуть из-за границы!» — заметила Бабкина.

Актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что Пугачева оказалась «очень глупым человеком». По мнению артистки, исполнительница могла еще долгое время выступать на сцене в России, но «похоронила свой талант и себя».

Критикуют Аллу Пугачеву и Максима Галкина также актрисы Светлана Немоляева и Тамара Семина, музыкант Юрий Лоза и певица Виктория Цыганова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Цыганова

Кто из политиков критикует Пугачеву и Галкина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко отметила, что уехавшие из России Пугачева и Галкин «очистили землю».

«Когда Земля обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать. Как г...о в проруби болтаются! Да чего о них говорить! Вы лучше расскажите про достойных артистов. А Пугачева с Галкиным, слава богу, что уехали от нас, очистили нашу землю. Они нам не нужны такие», — заявила парламентарий.

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru упрекнул Пугачеву в лицемерии после ее обращения к россиянам, в котором она назвала критикующих ее людей «завистниками».

«Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ. <...> Сбежать позорно из страны и критиковать защитников Отечества — это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий — циничное лицемерие», — отметил Соловьев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Пугачева должна волновать не россиян, а психологов, которые изучают мышление изменников родины. В интервью NEWS.ru политик сообщил, что при возвращении уехавшим артистам не будет места на сцене.

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