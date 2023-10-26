«Они нам не нужны»: Драпеко высказалась об уехавшей на Кипр Пугачевой Драпеко заявила, что уехавшие Пугачева и Галкин очистили Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что уехавшие из России певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «очистили нашу землю», пишет aif.ru. По ее словам, такие люди стране не нужны, а писать нужно о достойных артистах, которые выступают для бойцов в зоне СВО. Драпеко также отметила, что после начала израильско-палестинского конфликта звездная чета «побежала» искать «очередную родину».

Когда Земля обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать. Как г...о в проруби болтаются! Да чего о них говорить! Вы лучше расскажите про достойных артистов. А Пугачева с Галкиным, слава богу, что уехали от нас, очистили нашу землю. Они нам не нужны такие, — заявила Драпеко.

Ранее сообщалось, что после начала боевых действий в Израиле Галкин и Пугачева с детьми уехали на Кипр, где приобрели пентхаус в городе Лимассол за €10 млн. По данным СМИ, супруги купили жилье еще в 2017 году, чтобы получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Сам Галкин отрицал наличие недвижимости на острове.

Он также говорил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки ХАМАС. Артист подчеркнул, что вместе с супругой хочет поддержать израильский народ и готов при необходимости «пойти сдавать кровь».