«Места на сцене им не будет»: Милонов назвал трусами уехавших из РФ звёзд

Покинувшие на фоне западных санкций Россию артисты — «трусы», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя решение многих отечественных артистов уехать из страны, в том числе и в Израиль. Парламентарий подчеркнул, что знаменитости рискуют лишиться «места на сцене и на экране» в случае возвращения. Политик отметил, что еврейское государство не присоединилось «к оголтелым» рестрикциям против РФ, а также готово «предоставлять гражданство и кров репатриантам».

С другой стороны, они так трусливо уезжают, поскольку Израиль не присоединился к оголтелым санкциям, и вроде как они и за границу уехали, и всегда вернуться могут — сказать, что уехали на историческую родину или ещё чего. Вроде как и не предали, вроде как и уехали. Они трусы и надеются, что всё восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене, — заявил Милонов.

Накануне народная артистка СССР Алла Пугачёва ответила священнику Андрею Ткачёву, заявившему, что певица «навсегда покинула Россию» из-за ситуации на Украине. Она объяснила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну. Ранее в Сети появилось видео, на котором Ткачёв с радостью заявил, что «Пугачёва навсегда покинула Россию».

Слухи о том, что Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула РФ на частном джете и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга певицы художница Алина Редель и концертный директор Примадонны Елена Чупракова отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной эмиграции артистки.

NEWS.ru сообщал, что на фоне событий вокруг Украины Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим РФ в последние две недели. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».