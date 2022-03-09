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Эмиграция или отпуск? Почему Пугачёва, Собчак, Айза уехали из России
Культура

Эмиграция или отпуск? Почему Пугачёва, Собчак, Айза уехали из России

Покинувших страну во время спецоперации РФ на Украине знаменитостей призвали не пускать обратно
13:50, 09 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию артистам, покинувшим территорию страны после начала спецоперации РФ на Украине. Уехавших звёзд заподозрили в отсутствии патриотизма и намерении эмигрировать по политическим мотивам. Как объясняют свой отъезд сами знаменитости и все ли они обещают вернуться — в материале NEWS.ru.

Таинственные отпуска Пугачёвой и Собчак

Одной из первых Россию после начала спецоперации на Украине покинула телеведущая Ксения Собчак. Сначала информация о её предстоящем визите в Турцию появилась на уровне слухов, затем её подтвердила сама героиня.

Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребёнка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный. Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, — объяснила в Telegram-канале Собчак.

Спустя несколько дней в Сети появились фотографии ведущей с сыном, якобы сделанные в аэропорту Израиля. Возможное изменение планов и сроков пребывания за границей Ксения Собчак никак не прокомментировала.

Эмиграция или отпуск? Почему Пугачёва, Собчак, Айза уехали из Россииunsplash.com

Зато Собчак отреагировала на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева, призвавшего запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

У нас вроде выезды за рубеж не запрещены пока, или я что-то пропустила? Или уехать на неделю равно предать Родину? — озадачилась словами депутата Собчак.

Именно в предательстве Родины хейтеры обвинили экс-партнёршу Собчак по «Дому-2» Ксению Бородину. Та улетела с двумя дочерьми в Дубай 27 февраля, о чём сообщила в Instagram, и сразу стала объектом критики. Телеведущая подчеркнула, что не раз помогала детям Донбасса, но молчала об этом, и рассказала, что запланировала отпуск задолго до начала спецоперации на Украине. Отдых Бородиной не удался, и спустя несколько дней она заявила о возвращении домой раньше намеченного срока.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, предположительно, также улетела из страны вскоре после начала спецоперации на Украине. Её фото с детьми в терминале Внуково, откуда она, по данным СМИ, вылетела частным самолётом, произвело фурор в Сети, но пока так и не получило объяснения. Сама певица, как и её муж, юморист Максим Галкин, молчит. Лучшая подруга артистки художница Алина Редель в беседе с NEWS.ru отказалась от комментариев, а директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что не располагает сведениями о местонахождении звезды.

Алла ПугачёваАлла ПугачёваСергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 9 марта продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором рассказал о двухдневном визите в Израиль. По словам мужа певицы Валерии, супруги впервые за долгое время проведали его маму и 85-летнюю тётю, после чего сразу же вернулись в Россию. Информацию о планируемой им эмиграции Пригожин назвал слухами.

Какие звёзды покинули Россию из-за спецоперации РФ на Украине

8 марта об отъезде из России неожиданно объявила блогер, телеведущая Айза. Она не стала скрывать, что причиной вылета из страны вместе с двумя сыновьями стала обстановка из-за спецоперации на Украине. Айза объяснила в Instagram, что ей «страшно» и она испытывает панические атаки. Новую страну проживания блогер не раскрыла.

«Меня здесь нет», — так сообщила в Instagram о своём отъезде из России в Индию поэтесса, актриса Вера Полозкова. Она пояснила, что покинула страну вместе с сыновьями из-за событий на Украине. Двумя днями ранее о решении уехать из России по политическим причинам заявили в соцсетях 30-летний режиссёр фильмов «Теснота» и «Дылда» Кантемир Балагов и 46-летний главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин. По словам Долина, у его семьи нет «никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов и отложенных денег». Из Москвы Антон Долин с семьёй направился на кинофестиваль в Ригу, дальнейшими планами на жизнь за границей он пока не делился.

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