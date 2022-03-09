Эмиграция или отпуск? Почему Пугачёва, Собчак, Айза уехали из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию артистам, покинувшим территорию страны после начала спецоперации РФ на Украине. Уехавших звёзд заподозрили в отсутствии патриотизма и намерении эмигрировать по политическим мотивам. Как объясняют свой отъезд сами знаменитости и все ли они обещают вернуться — в материале NEWS.ru.

Таинственные отпуска Пугачёвой и Собчак

Одной из первых Россию после начала спецоперации на Украине покинула телеведущая Ксения Собчак. Сначала информация о её предстоящем визите в Турцию появилась на уровне слухов, затем её подтвердила сама героиня.

Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребёнка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный. Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, — объяснила в Telegram-канале Собчак.

Спустя несколько дней в Сети появились фотографии ведущей с сыном, якобы сделанные в аэропорту Израиля. Возможное изменение планов и сроков пребывания за границей Ксения Собчак никак не прокомментировала.

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Зато Собчак отреагировала на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева, призвавшего запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

У нас вроде выезды за рубеж не запрещены пока, или я что-то пропустила? Или уехать на неделю равно предать Родину? — озадачилась словами депутата Собчак.

Именно в предательстве Родины хейтеры обвинили экс-партнёршу Собчак по «Дому-2» Ксению Бородину. Та улетела с двумя дочерьми в Дубай 27 февраля, о чём сообщила в Instagram, и сразу стала объектом критики. Телеведущая подчеркнула, что не раз помогала детям Донбасса, но молчала об этом, и рассказала, что запланировала отпуск задолго до начала спецоперации на Украине. Отдых Бородиной не удался, и спустя несколько дней она заявила о возвращении домой раньше намеченного срока.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, предположительно, также улетела из страны вскоре после начала спецоперации на Украине. Её фото с детьми в терминале Внуково, откуда она, по данным СМИ, вылетела частным самолётом, произвело фурор в Сети, но пока так и не получило объяснения. Сама певица, как и её муж, юморист Максим Галкин, молчит. Лучшая подруга артистки художница Алина Редель в беседе с NEWS.ru отказалась от комментариев, а директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что не располагает сведениями о местонахождении звезды.

Алла Пугачёва Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 9 марта продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором рассказал о двухдневном визите в Израиль. По словам мужа певицы Валерии, супруги впервые за долгое время проведали его маму и 85-летнюю тётю, после чего сразу же вернулись в Россию. Информацию о планируемой им эмиграции Пригожин назвал слухами.

Какие звёзды покинули Россию из-за спецоперации РФ на Украине

8 марта об отъезде из России неожиданно объявила блогер, телеведущая Айза. Она не стала скрывать, что причиной вылета из страны вместе с двумя сыновьями стала обстановка из-за спецоперации на Украине. Айза объяснила в Instagram, что ей «страшно» и она испытывает панические атаки. Новую страну проживания блогер не раскрыла.

«Меня здесь нет», — так сообщила в Instagram о своём отъезде из России в Индию поэтесса, актриса Вера Полозкова. Она пояснила, что покинула страну вместе с сыновьями из-за событий на Украине. Двумя днями ранее о решении уехать из России по политическим причинам заявили в соцсетях 30-летний режиссёр фильмов «Теснота» и «Дылда» Кантемир Балагов и 46-летний главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин. По словам Долина, у его семьи нет «никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов и отложенных денег». Из Москвы Антон Долин с семьёй направился на кинофестиваль в Ригу, дальнейшими планами на жизнь за границей он пока не делился.