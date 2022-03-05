Лучшая подруга Аллы Пугачёвой отреагировала на «отъезд» певицы из России

Художница и продюсер Алина Редель отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что народная артистка СССР Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри якобы покинула Россию на частном самолёте на фоне событий на Украине. Лучшая подруга Примадонны сказала NEWS.ru, что «не уполномочена» вносить ясность по вопросу возможного отъезда певицы за границу.

Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена, — заявила Алина Редель.

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова призналась NEWS.ru, что не располагает актуальной информацией о местонахождении артистки.

Сообщения о вылете Аллы Пугачёвой на частном самолёте за пределы России вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри появились в ряде Telegram-каналов утром 5 марта. Официальных подтверждений того, что певица покинула страну, пока нет.

Ранее муж Аллы Пугачёвой телеведущий Максим Галкин выступил в Instagram с критикой конфликта на Украине, чем настроил против себя немало зрителей. В комментариях к публикации они обвинили артиста в отсутствии патриотизма, пообещав не смотреть его программы и не ходить на его выступления. Жители Архангельска уже воплотили угрозы в жизнь: Галкин разместил на своей странице телесюжет о том, как зрители массово возвращают в кассу билеты, купленные на его концерт, который должен был пройти в городе 14 марта.

Сообщалось также, что после слов Галкина о военной операции на Украине федеральные каналы отказались ставить в эфир рекламные ролики с его участием. Продолжит ли юморист ведение программ «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» на Первом канале — пока неизвестно.