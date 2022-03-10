«Вернусь — разберёмся»: Пугачёва объяснила причины отъезда из России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва ответила священнику Андрею Ткачёву, заявившему, что певица «навсегда покинула Россию» на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Она объяснила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну. Соответствующее видео Пугачёва опубликовала в Instagram.

Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся, — сообщила Пугачёва.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Ткачёв с радостью заявил, что «Пугачёва навсегда покинула Россию».

Господи, как я этого ждал!, — воскликнул протоиерей.

Слухи о том, что Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри якобы покинула Россию на частном самолёте на фоне событий на Украине и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга певицы художница Алина Редель и концертный директор Примадонны Елена Чупракова отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной эмиграции артистки.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».