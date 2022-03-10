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«Вернусь — разберёмся»: Пугачёва объяснила причины отъезда из России

Пугачёва опровергла слухи об эмиграции в Израиль
11:50, 10 марта 2022
«Вернусь — разберёмся»: Пугачёва объяснила причины отъезда из России Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Народная артистка СССР Алла Пугачёва ответила священнику Андрею Ткачёву, заявившему, что певица «навсегда покинула Россию» на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Она объяснила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну. Соответствующее видео Пугачёва опубликовала в Instagram.

Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся, — сообщила Пугачёва.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Ткачёв с радостью заявил, что «Пугачёва навсегда покинула Россию».

Господи, как я этого ждал!, — воскликнул протоиерей.

Слухи о том, что Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри якобы покинула Россию на частном самолёте на фоне событий на Украине и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга певицы художница Алина Редель и концертный директор Примадонны Елена Чупракова отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной эмиграции артистки.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

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