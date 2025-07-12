Один из клубов РПЛ готов отказаться от призовых за Кубок России

Московский футбольный клуб «Динамо» предложил РФС отказаться от призовых выплат за Кубок России, сообщает «Матч ТВ». По данным издания, взамен клуб просит самостоятельную реализацию коммерческих прав.
Как говорится в материале, сейчас «Динамо» ведет соответствующие переговоры с союзом по данному вопросу. Речь может идти об индивидуальной реализации интеграции нетитульного букмекера турнира и других спонсоров.
Ранее Российская премьер-лига приняла решение включить ФК «Оренбург» в состав участников сезона-2025/26 вместо московского «Торпедо». Как заявил президент РПЛ Александр Алаев, данное решение принято на заседании бюро исполкома РФС с целью сохранения спортивного принципа. Он подчеркнул, что проведение чемпионата с 15 командами привело бы к нарушению календаря и созданию неравных условий для участников.
До этого бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии NEWS.ru раскритиковал это решение, назвав его противоречащим спортивным принципам. По мнению экс-игрока, РФС мог рассмотреть альтернативные варианты, например включение команды, участвовавшей в стыковых матчах.