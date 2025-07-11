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11 июля 2025 в 15:34

В РПЛ объяснили замену «Торпедо» на «Оренбург» в Российской премьер-лиге

Алаев: ФК «Торпедо» заменят «Оренбургом» в РПЛ из-за спортивного принципа

Игроки команды «Оренбург» Игроки команды «Оренбург» Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

ФК «Оренбург» выступит в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26 вместо московского «Торпедо» для соблюдения спортивного принципа, сообщил президент РПЛ Александр Алаев. Решение приняли на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Алаев пояснил, что лига придерживается спортивного принципа даже в сложных условиях. По его словам, проведение сезона с 15 клубами создало бы несправедливые условия и нарушило структуру календаря, что негативно сказалось бы на турнире. Он отметил, что это мнение разделяют все клубы и футбольное сообщество России. На основе консенсуса РФС оперативно выбрал «Оренбург» с учетом всех обстоятельств.

Алаев также подчеркнул, что «Оренбург» обладает лицензией для участия в РПЛ, накопил опыт выступлений в лиге и соответствует ее стандартам. Он выразил уверенность в том, что клуб качественно организует матчи и успешно проведет сезон, несмотря на сжатые сроки подготовки.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал решение вернуть «Оренбург» в РПЛ. По его мнению, РФС мог рассмотреть иной вариант.

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