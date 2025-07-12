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12 июля 2025 в 15:52

Парная духота до +40? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и понижение температуры воздуха, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице с 14 по 20 июля, ждать ли парной духоты до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в первые дни следующей недели в Москве воздух будет прогреваться до +26–29 градусов.

«Следующая неделя стартует с мощных освежающих ливней — на московские улицы прольется 1,5–2 ведра дождевой воды на метр квадратный, или 1/5 от месячной нормы, ночью — от +18 до +21 градуса, после полудня слабое понижение до +26–29 градусов. Во вторник и среду вероятность грозовых дождей сохранится, по ночам — от +16 до +19 градусов, днем — от +25 до +28 градусов. Столбики термометров устремятся к более нормальным в середине лета значениям. С каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию. Склонение звезды будет постепенно уменьшаться, а значит, и сокращаться световой день. Только за ближайшую неделю продолжительность дня уменьшится на 13–15 минут, а до конца июля — более чем на час», — рассказал он.

Синоптик отметил, что летний сезон продолжится и будет еще долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем, но «экватор» лета, с самыми высокими температурами воздуха, который обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни.

По данным метеорологических сервисов, с 14 по 20 июля российскую столицу ожидает смена аномальной жары на умеренное тепло с грозами.

В понедельник, 14 июля, температура днем составит +26–29 градусов, ночью опустится до +20–22 градусов. Пройдут дожди с грозами, влажность 82%, ветер слабый 2 м/с. С 15 по 16 июля сохранится облачность с кратковременными дождями. Днем — от +25 до +28 градусов, ночью — от +16 до +18 градусов. 17–18 июля погода стабилизируется. Днем — от +23 до +27 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов, но местами возможны грозы во второй половине дня. К 19–20 июля ожидается кратковременное похолодание до +20–25 градусов днем.

Таким образом, в течение следующей недели в Москве парной духоты до +40 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге следующая неделя начнется с относительного тепла и дождей, а завершится похолоданием.

По предварительным данным метеорологических сервисов, 14 июля температура днем составит — от +23 до +26 градусов, ночью — от +15 до +17 градусов. Пройдут кратковременные дожди, ветер северо-западный 1–6 м/с, давление 758 мм ртутного столба.

С 15 по 16 июля ожидается до +24–25 градусов днем, но осадки усилятся (вероятность 70–85%), влажность 79%. 17 и 18 июля сохранится облачная погода с моросящими дождями. Днем — от +20 до +23 градусов.

К 19–20 июля температура упадет. Днем — от +18 до +20 градусов, ночью — от +8 до 13 градусов, возможны прояснения.

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