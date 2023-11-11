В ГД назвали Пугачеву «карикатурной страдалицей» после слов о любви к РФ Депутат Соловьев назвал Пугачеву «карикатурной страдалицей»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Высказывания народной артистки СССР Аллы Пугачевой в адрес оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, которая любит русский народ, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы, член комитета по культуре Сергей Соловьев. По его словам, позорный побег певицы из страны и ее критика защитников Отечества являются предательством и проявлением малодушия.

Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ, — высказался Соловьев.

Парламентарий отметил, что за всю личную жизнь и за время творчества Пугачева не стеснялась в выражениях и иногда допускала грубости в адрес людей. По его мнению, тексты песен не соответствовали ее образу.

Пугачева за всю свою личную жизнь и в творчестве была экстравагантная дама. Она не стеснялась выражений и в советское время, и по сей день отпускает в адрес людей грубости, а порой и нецензурную брань. Уровень ее культуры и образования, манера общения с людьми всегда удивляли и шокировали общественность. Тексты песен шли вразрез с восприятием ее образа, — подчеркнул депутат.

Соловьев считает, что те, кто по-настоящему любит Родину и ее народ, всегда останутся со страной в трудный для нее момент. Пугачева, по его словам, обижается на справедливую оценку своих действий.

На мой взгляд, кто любит Родину и ее народ в момент серьезных испытаний и трудностей, останется со своей страной. Сбежать позорно из страны и критиковать защитников Отечества — это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий — циничное лицемерие, — добавил он.

Ранее Пугачева оставила в социальных сетях обращение в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее россиян. Певица сообщила, что любит российский народ, а многомиллионная армия поклонников никогда ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.