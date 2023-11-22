Обиды на Пугачеву, суррогатное материнство, диеты: где сейчас Сергей Пенкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин стал меньше появляться на телевидении и светских мероприятиях, однако продолжает гастролировать и преподавать. Чем занимается артист, как относится к СВО?

Из-за чего Пенкин пропал с телеэкранов

Артист назвал большие концерты «балом лицемерия». По его словам, он не имеет теплых чувств к отечественной звездной «тусовке», поскольку хочет работать там, где его ждут.

«Допустим, ты приходишь куда-то: „Ой, Сережа, как ты хорошо выглядишь!“, сю-сю-сю, а потом: „Тьфу, век бы тебя не видеть!“ Понимаете? Вот так в шоу-бизнесе. И я как бы этого не хочу. Я хочу, чтобы я приходил туда, где меня ждут, а не где там быть каким-то ля-ля-ля, жу-жу-жу. Я этого не люблю», — заявил Пенкин на YouTube-проекте RTVI «Легенда».

Светским раутам певец предпочитает работу с учениками, которым передает свой опыт. Кроме того, Пенкин продолжает гастролировать — в августе артист говорил, что его график расписан на месяцы вперед.

Также он признавался, что его стали реже приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки. При этом исполнитель напомнил, что талантливых людей, например композитора Петра Чайковского или поэта Александра Пушкина, при жизни редко принимали.

«Редко приглашают. Почему — у меня нет ответа. Возможно, от непонимания моей музыки. Ну и потом, всегда при жизни людей талантливых не понимали. Даже Чайковскому — я читал его биографию — говорили друзья: „Только не исполняй „Лебединое озеро“, иначе над тобой смеяться вся Москва будет“. А сейчас „Лебединое озеро“ — это классика», — сказал Пенкин.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Как Пенкин относится к СВО

Летом 2022 года певец впервые высказался о спецоперации на Украине. Он сказал, что не имеет конкретной точки зрения, однако является патриотом и человеком советской закалки.

«Мы предполагаем, а Бог располагает. Я никак это не воспринимаю. Мне за все больно, но я не знаю, как ответить», — заявил артист в интервью на YouTube-проекте «Осторожно: Собчак», добавив, что не смог бы выступать в Донбассе.

Артист несколько раз говорил, что не собирается эмигрировать. По мнению Пенкина, иметь два паспорта и жить на две страны — это предательство.

«На Западе я бы мог стать миллиардером, но это не говорит о том, что я хочу там жить», — подчеркнул музыкант.

В 2015 году певцу запретили въезд на Украину.

Почему Пенкин обижался на Пугачеву

В 2022 году артист рассказал, что переживал из-за отсутствия приглашений от Примадонны на «Рождественские встречи», которые проходили в период с 1988 по 2012 год.

«Мы, к сожалению, очень мало общались, я очень обижался на то, что она меня никогда не приглашала на свои „Рождественские встречи“. <...> Мне было очень приятно, когда в прошлом году в день моего юбилея она мне позвонила и сказала много искренних слов!» — говорил Пенкин в интервью StarHit.

Однако в 2023 году певец уже не жалел, что Примадонна не дала ему шанса проявить себя. Пенкин указал в одном из интервью, что многие артисты, которые выступали у Пугачевой, уехали из России.

На каких диетах сидит Пенкин

Артист не скрывал от журналистов, что борется с лишним весом, пробуя разные диеты. В последний раз он рассказывал MK.RU, что попробовал кетодиету и ему понравились результаты — за один день ушел 1 кг. Кроме того, певец соблюдает пост.

«Когда человек в весе, для диафрагмы хорошо. Больше вдох... Но, конечно, перед какими-то важными эфирами надо похудеть. Но слишком сильно я на этой теме не зацикливаюсь. У меня загородный дом. Я много хожу — по пять-шесть километров, это тоже помогает держать себя в форме», — рассказывал Пенкин.

Правда ли, что Пенкин страдал алкоголизмом

В 2019 году артиста не пустили на борт самолета. Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Как позднее рассказал сам артист, рейс трижды переносили.

«Авиакомпания „ЮТэйр“ три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал», — сказал Пенкин «Звезде».

В СМИ писали, что это произошло из-за того, что артист был в нетрезвом состоянии. Например, StarHit писал, что Пенкин в ожидании рейса сидел в баре, употребляя алкоголь.

«Сергей подал в суд на компанию за причиненный ущерб. Нет никакой информации о том, что он был нетрезв, это все вранье. Есть камеры, там все видно. Это обман компании», — рассказал продюсер артиста Вадим Колчков.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Пенкин

О результатах суда не сообщалось.

Что известно о личной жизни Пенкина

За плечами исполнителя осталось несколько официальных браков. В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Пенкин рассказал о своем первом браке с англичанкой Стефанией. Другой официальной супругой артиста была английская журналистка русского происхождения Елена Проценко.

В 2015 году СМИ сообщали, что Пенкин состоял в отношениях с украинской моделью и телеведущей Владленой Пономаренко. У них был своеобразный телефонный роман.

«Через два месяца я поймал себя на мысли, что звоню Владлене каждый вечер, это стало привычкой. Мы легко общаемся на самые разные темы, нам комфортно вместе, наконец-то я нашел родственную душу», — откровенничал певец.

Однако впоследствии журналисты сообщили, что пара рассталась.

В одном из интервью певец говорил, что был бы не против воспользоваться услугами суррогатной матери и обзавестись детьми. Позднее артист сказал, что передумал и ему не хотелось бы, чтобы дочь или сын не понимали, как его называть — папа или дедушка.

«Хотя в свой 61 год я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере. Жизнь продолжается, и творчество тоже!» — подчеркивал Пенкин.

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