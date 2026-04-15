Уиткофф и Кушнер могут приехать на Украину Зеленский рассказал о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Киев. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Осло, где встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

По словам украинского лидера, точной даты на данный момент нет. Сейчас обсуждаются примерные сроки.

Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля — 1-го или 2-го апреля — у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними, — заявил Зеленский, отметив, что у него есть запись разговора, которую он оценил как «позитивную».

Президент Украины добавил, что ждет гостей в любое время, но отметил, что на данный момент все внимание сосредоточено на Иране и Ближнем Востоке.

В любом случае для нас важно продолжить контакт с американцами, — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский пожаловался на медленные поставки ракет для систем ПВО со стороны США. Он объяснил, что ситуация сложная, но причина задержек в обострении конфликта на Ближнем Востоке.