15 апреля 2026 в 02:25

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Киев. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Осло, где встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

По словам украинского лидера, точной даты на данный момент нет. Сейчас обсуждаются примерные сроки.

Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля — 1-го или 2-го апреля — у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними, — заявил Зеленский, отметив, что у него есть запись разговора, которую он оценил как «позитивную».

Президент Украины добавил, что ждет гостей в любое время, но отметил, что на данный момент все внимание сосредоточено на Иране и Ближнем Востоке.

В любом случае для нас важно продолжить контакт с американцами, — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский пожаловался на медленные поставки ракет для систем ПВО со стороны США. Он объяснил, что ситуация сложная, но причина задержек в обострении конфликта на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ущерб на 5 млн: как лидер ОПГ «Лобненские» грабил бойцов СВО в Шереметьево
Очевидцы сообщили, что в районе Анапы прогремела серия мощных взрывов
Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
В Германии раскрыли срочное требование Зеленского
Уиткофф и Кушнер могут приехать на Украину
Трамп заявил о завершении операции против Ирана
Зеленский пожаловался на медленные поставки ракет из США
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в КНР
Европа хочет обеспечить судоходство в Ормузском проливе без США
МИД РФ дал рекомендации россиянам из-за обострения на Ближнем Востоке
Россиян могут штрафовать за сушилки на фасадах домов
«Проще не бывает»: Долина рассказала о своем райдере
Три российские гандболистки попали в базу «Миротворца»
Жена Михаила Ширвиндта поделилась фото «без ничего» с отдыха
Переговоры Лаврова и Ван И в Китае длились почти четыре часа
На Западе признали необходимость в России после шага Трампа
Беспилотники ВСУ атаковали энергосистему в Запорожской области
Израиль и Ливан согласились на прямые переговоры
США рассказали о ходе морской блокады Ирана
Лариса Долина рассказала, почему больше не хочет замуж
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

