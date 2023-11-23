«Раба любви»: Садальский оценил скитания Пугачевой по миру Станислав Садальский назвал Пугачеву «рабой любви» из-за частых переездов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Российский актер Станислав Садальский считает, что Алле Пугачевой не повезло с ее нынешним мужем, из-за которого ей приходится много «скитаться по миру». В связи с этим в беседе с aif.ru Садальский назвал певицу «рабой любви».

После начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми уехала из России в Израиль, а на фоне обострения палестино-израильского конфликта семья перебралась на Кипр.

Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем, — отметил Садальский.

Также он заявил, что невысоко оценивает умственные способности мужа Пугачевой, назвав его «глубоко глупым человеком». По словам Садальского, наблюдая за сегодняшней деятельностью уехавшего комика, он пришел к выводу, что лучше бы тот «сидел и молчал». Актер подчеркнул, что никогда не считал Максима Галкина умным и всегда во всеуслышание высмеивал его «талант».

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский получил известность благодаря ролям в кинофильмах «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова.

Ранее Садальский заявил, что постоянное обсуждение в СМИ певицы Аллы Пугачевой порядком всех утомило. Артист призвал прекратить говорить о покинувших Россию знаменитостях и навсегда забыть о них, а Пугачеву назвал «пережеванным пирожком».