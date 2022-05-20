«Взять и плюнуть из-за границы»: Бабкина нелестно высказалась о Пугачёвой Бабкина припомнила уехавшей Пугачёвой поддержку от государства

Надежда Бабкина / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Надежда Бабкина нелестно высказалась об уехавшей из России Алле Пугачёвой. В ходе пресс-конференции ТАСС артистка дала понять, что не ожидала такого поступка от коллеги.

По мнению Бабкиной, у Примадонны, которая долгое время делала интеллектуальный вклад в страну, в острой ситуации «что-то дрогнуло». Однако это не оправдывает бегства из России.

Человек долгое время делает интеллектуальный вклад в страну. Но в острой ситуации у него внутри что-то дрогнуло. А у меня вот нет! Поэтому каждый человек в данной истории несёт ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы! — высказалась артистка.

Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин подверглись резкой критике после того, как уехали из страны. И если юморист делает какие-то заявления и выходит на связь с публикой, то певица предпочитает отмалчиваться и не комментировать ни своё длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.

Накануне телеведущий программа «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов высказался по поводу возможного возвращения домой звёздной пары. По его мнению, Галкина надо оставить в Израиле, а Пугачёву как «народное достояние» вернуть на родину.