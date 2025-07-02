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02 июля 2025 в 16:26

«Приятный сюрприз»: в ЕП отреагировали на звонок Макрона в Кремль

Депутат ЕП Мариани: звонок Макрона Путину говорит о желании Европы вести диалог

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину может свидетельствовать о желании Европы восстановить диалог с Москвой, считает французский депутат от Европарламента Тьерри Мариани. По его словам, которые приводит ТАСС, в течение трех лет не было ни обмена мнениями, ни диалога.

Были только обвинения и нападки. Поэтому, когда начинается разговор, это всегда приятный сюрприз, — сказал он.

Мариани отметил, что, учитывая состоявшийся в конце прошлого года разговор Путина с занимавшим тогда пост канцлера ФРГ Олафом Шольцем, можно сказать, что европейцы захотели начать диалог. Депутат напомнил, что формально от ЕС дипломатией должна заниматься Кая Каллас, однако пока она только «накапливает неудачные заявления».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет заинтересованность в диалоге даже с теми, с кем объем разногласий велик. По словам пресс-секретаря главы российского государства, это все равно нужно.

Путин и Макрон провели телефонный разговор 1 июля. Этот диалог стал первым подобным контактом политиков за последние три года. В ходе беседы Путин указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран.

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