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02 июля 2025 в 16:26

В Госдуме дали ценный совет работникам при выгорании

Депутат Бессараб предложила работникам брать больничный при выгорании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В случаях, когда работники сталкиваются с эмоциональным выгоранием, они вправе оформить больничный, заявила в беседе с НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также посоветовала при истощении уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если трудящийся ощущает выгорание, что он болен, нужно обращаться к специалистам. Сегодня врачи могут выписать лист о нетрудоспособности. В этом случае работодатель оплачивает три дня, остальные дни оплачивает Социальный фонд, — напомнила Бессараб.

Она отметила, что хотя бы одна часть из ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не меньше двух недель. По ее словам, «отдохнуть кусочками» не выйдет. Восстановиться возможно только в течение длительного отпуска.

Организация «Отцы рядом» ранее предложила Госдуме ввести оплачиваемый отпуск длительностью в один месяц для сотрудников, которые проработали в одной компании более пяти лет. По мнению общественников, это позволит снизить стресс и выгорание на работе.

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