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02 июля 2025 в 16:09

Индиец напился и умер из-за неожиданного возвращения жены

Житель Индии умер из-за спиртного после восьмилетней разлуки с супругой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель индийского штата Уттар-Прадеш скончался во время застолья, передает News9Live. Мужчина распивал спиртное в честь возвращения супруги домой после восьмилетней ссоры.

Женщина после череды конфликтов ушла в родительский дом, где и прожила восемь лет. Однако 26 июня она неожиданно вернулась к супругу, и радостный индиец отправился покупать спиртное на рынок. Во время застолья мужчине стало плохо. Его экстренно доставили в больницу, но не смогли спасти.

Ранее мужчина из Индии чуть не погиб из-за кипящего масла. Женщина по имени Сародж несколько месяцев жила раздельно с супругом из-за семейных конфликтов. При этом у нее начались отношения с мужчиной, у которого пара снимала жилье. Однажды ночью Сародж вскипятила смесь масла и воды и облила ею спящего мужа, заперев дверь в его комнату.

Также стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что раненых госпитализировали, тела погибших были отправлены на вскрытие. На месте происшествия велись спасательные работы.

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