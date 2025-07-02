«Не наш союзник»: в Раде резко высказались о США из-за одного решения

«Не наш союзник»: в Раде резко высказались о США из-за одного решения Депутат Рады Безуглая: Вашингтон перестал быть союзником Киева

США больше нельзя считать союзником Украины, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после данных о приостановке американской стороной поставок оружия ВСУ. В частности, Минобороны Соединенных Штатов приостановило поставки Киеву ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов.

США сейчас — не наш союзник, — написала она.

До этого стало известно, что украинские чиновники оказались в растерянности после решения США о приостановке военной помощи Киеву. В частности, опрошенные чиновники признались, что были застигнуты врасплох этим шагом Вашингтона.

По мнению политолога Сергея Маркелова, США могут возобновить поставки тяжелой техники Украине уже осенью, однако осуществляться они будут через европейские страны. По его словам, прямые поставки приостановлены из-за окончания действия старых соглашений и политических мотивов.

Ранее Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружения Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS, а также ЗРК Stinger и боеприпасов для ЗРК Patriot.