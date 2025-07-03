Названо число боеприпасов, выпущенных ВСУ по ДНР за сутки ВСУ за сутки выпустили 36 снарядов по населенным пунктам ДНР

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 18 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило управление по документированию военных преступлений ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Зафиксировано 18 фактов вооруженных атак ВФУ. Всего выпущено 36 единиц различных боеприпасов, — следует из сообщения.

Ранее в Сети появилось видео с ликвидацией наемника ВСУ при вторжении в Брянскую область в октябре 2024 года. По данным СМИ, он был участником «Отряда мошенников». В Минобороны России эти данные не комментировали.

Двое бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск уничтожили иностранных наемников в селе Ялта на западе ДНР. Один из военных сообщил, что иностранец держал в руках трофейный нож, произведенный в США.

Также председатель движения «Россия Православная» депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что памятников бойцам СВО в России должно быть больше. По его словам, подвиги современных героев необходимо увековечить. Он также назвал участников СВО мучениками за веру и Отечество.