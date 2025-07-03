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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 01:22

Названо число боеприпасов, выпущенных ВСУ по ДНР за сутки

ВСУ за сутки выпустили 36 снарядов по населенным пунктам ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 18 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило управление по документированию военных преступлений ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Зафиксировано 18 фактов вооруженных атак ВФУ. Всего выпущено 36 единиц различных боеприпасов, — следует из сообщения.

Ранее в Сети появилось видео с ликвидацией наемника ВСУ при вторжении в Брянскую область в октябре 2024 года. По данным СМИ, он был участником «Отряда мошенников». В Минобороны России эти данные не комментировали.

Двое бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск уничтожили иностранных наемников в селе Ялта на западе ДНР. Один из военных сообщил, что иностранец держал в руках трофейный нож, произведенный в США.

Также председатель движения «Россия Православная» депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что памятников бойцам СВО в России должно быть больше. По его словам, подвиги современных героев необходимо увековечить. Он также назвал участников СВО мучениками за веру и Отечество.

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