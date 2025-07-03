Трансфер бразильского футболиста в «Зенит» отложили из-за санкций

Переход бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в петербургский «Зенит» задерживается, сообщил в социальной сети Х журналист Пабло Руа. Клуб Бразилии все еще ожидает гарантии получения оплаты за трансфер.

«Фламенго» проявляет осторожность из-за санкций, наложенных на российские банки. В клубе не уверены, что смогут получить доступ к средствам, если деньги будут переведены из России. Завершение сделки зависит от предоставления гарантий со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль вечером 29 июня должен прилететь в Россию после самовольного пропуска тренировочного сбора команды. При этом к футболисту уже применены серьезные дисциплинарные санкции.

Кроме того, товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» был омрачен массовой дракой в конце первого тайма. Конфликт начался на поле, но затем в него втянулись запасные игроки и тренеры. Всего арбитр удалил пятерых футболистов: двух — из «Краснодара» и троих — из «Динамо». Игра, проходившая на базе академии чемпиона России, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Краснодара».