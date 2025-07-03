Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 01:13

Трансфер бразильского футболиста в «Зенит» отложили из-за санкций

Переход Жерсона в «Зенит» отложили из-за санкций против банков России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переход бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в петербургский «Зенит» задерживается, сообщил в социальной сети Х журналист Пабло Руа. Клуб Бразилии все еще ожидает гарантии получения оплаты за трансфер.

«Фламенго» проявляет осторожность из-за санкций, наложенных на российские банки. В клубе не уверены, что смогут получить доступ к средствам, если деньги будут переведены из России. Завершение сделки зависит от предоставления гарантий со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль вечером 29 июня должен прилететь в Россию после самовольного пропуска тренировочного сбора команды. При этом к футболисту уже применены серьезные дисциплинарные санкции.

Кроме того, товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» был омрачен массовой дракой в конце первого тайма. Конфликт начался на поле, но затем в него втянулись запасные игроки и тренеры. Всего арбитр удалил пятерых футболистов: двух — из «Краснодара» и троих — из «Динамо». Игра, проходившая на базе академии чемпиона России, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Краснодара».

ФК Зенит
санкции
футбол
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.