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03 июля 2025 в 02:15

Трамп попросил снимок своего мозга после покушения

Трамп запросил снимок КТ мозга после покушения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп попросил получить снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году, следует из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку». В отрывке, опубликованном газетой Washington Post, описывается, что после инцидента политик попросил пройти обследование.

На вопрос о причине он ответил, что считает это необходимым. Позднее он запросил сам снимок сканирования. Когда ему сообщили, что сейчас предоставляют письменный отчет, а не снимок, Трамп настоял на своем требовании.

Ранее газета Politico сообщила, что глава аппарата Белого дома во время правления Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего президента США. Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена в ходе его президентского срока прошло 18 июня в сенате.

До этого бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон предположил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Возможно, медики смогут эффективно противостоять заболеванию, но в случае экс-президента оно «зашло далеко», отметил эксперт.

Дональд Трамп
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