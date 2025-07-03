Трамп попросил снимок своего мозга после покушения

Президент США Дональд Трамп попросил получить снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году, следует из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку». В отрывке, опубликованном газетой Washington Post, описывается, что после инцидента политик попросил пройти обследование.

На вопрос о причине он ответил, что считает это необходимым. Позднее он запросил сам снимок сканирования. Когда ему сообщили, что сейчас предоставляют письменный отчет, а не снимок, Трамп настоял на своем требовании.

Ранее газета Politico сообщила, что глава аппарата Белого дома во время правления Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего президента США. Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена в ходе его президентского срока прошло 18 июня в сенате.

До этого бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон предположил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Возможно, медики смогут эффективно противостоять заболеванию, но в случае экс-президента оно «зашло далеко», отметил эксперт.