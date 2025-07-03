Жительница Нижегородской области шпионила в пользу спецслужб Украины

В Нижегородской области была задержана женщина, которая установила связь с представителем украинской спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Там отметили, что она передала информацию ограниченного доступа о промышленном предприятии в областном центре.

Подозреваемая, действуя умышленно, из идеологических побуждений приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации, — говорится в публикации.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, касающейся государственной измены. На месте проживания задержанной был проведен обыск.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 44-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который собирал данные для СБУ. Мужчина разведывал информацию о расположении воинских частей региона.

Также сотрудники ФСБ в Подмосковье нейтрализовали двух россиян, которые были пособниками украинских спецслужб. Мужчины готовили теракт против российского военнослужащего. Они попались при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства.