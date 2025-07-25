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25 июля 2025 в 21:39

«Я предал память дедов»: россиянина осудили за госизмену и вербовку

Нижегородца осудили на 17 лет за госизмену и вербовку в пользу Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нижегородца осудили на 14 лет лишения свободы за госизмену и вербовку в пользу Украины, сообщает региональное УФСБ. Вместе с ним 17 лет колонии получил завербованный им житель Твери, передает РИА Новости.

Мой прапрадед и мой прадед воевали в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии против Третьего рейха. Я, под влиянием оппозиционных СМИ, СМИ-иноагентов, занял позицию против России. Я предал память дедов. Я предатель. Специальная военная операция должна закончиться победой Российской Федерации и денацификацией и демилитаризацией Украины, — заявил фигурант на опубликованном ФСБ видео.

Ранее сообщалось, что призывавший убивать русских работник одного из учебных заведений в Крыму Назар Т. был объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, 36-летний житель Симферополя в свободное время активно общался в украинских чатах в Telegram, в которых публиковали русофобские посты.

Ранее в Санкт-Петербурге на собственной свадьбе был задержан 33-летний уроженец Ульяновска, который оказался сторонником экстремистских взглядов. Мужчина является активным приверженцем праворадикальных движений, связанных с футбольным клубом ЦСКА.

Россия
Нижегородская область
ФСБ
госизмены
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