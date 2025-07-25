Преподавателя из Крыма объявили в розыск за призывы убивать русских

Преподавателя из Крыма объявили в розыск за призывы убивать русских ФСБ: призывавший убивать русских житель Крыма объявлен в розыск

Призывавший убивать русских работник одного из учебных заведений в Крыму Назар Т. был объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России. По данным службы, 36-летний житель Симферополя в свободное время активно общался в украинских чатах в Telegram, в которых публиковали русофобские посты.

В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Фигурант объявлен в международный розыск, — отметили в ФСБ.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Его расследование завершено. Трофимову грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Санкт-Петербурге на собственной свадьбе был задержан 33-летний уроженец Ульяновска, который оказался сторонником экстремистских взглядов. Мужчина является активным приверженцем праворадикальных движений, связанных с футбольным клубом ЦСКА.

Он распространял свои убеждения через Telegram-канал, где демонстрировал в том числе нацистские татуировки. Кроме того, мужчина заявлял о симпатиях к запрещенному в России «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).