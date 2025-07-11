Экстремиста и фаната Тесака задержали на собственной свадьбе В Петербурге на собственной свадьбе задержали экстремиста и фаната Тесака

В Санкт-Петербурге на собственной свадьбе был задержан 33-летний уроженец Ульяновска по имени Артем, который является сторонником экстремистских взглядов и поклонником Тесака (настоящее имя — Максим Марцинкевич), сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, мужчина является активным приверженцем праворадикальных движений, связанных с футбольным клубом ЦСКА. Также он распространял свои убеждения через Telegram-канал, где демонстрировал в том числе нацистские татуировки.

Кроме того, Артем заявлял о симпатиях к запрещенному в России «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и выражал надежды на поражение страны. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в подготовке теракта в Калининградской области россиянину Алексею Филиппову готовили пути отхода. Согласно судебным материалам, мужчина, действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса», намеревался совершить теракт в администрации Черняховского округа.