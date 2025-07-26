Стало известно, из-за чего Россия может отказаться от контактов с Зеленским

Стало известно, из-за чего Россия может отказаться от контактов с Зеленским Unherd: Россия может отказаться от контактов с Зеленским из-за ситуации с НАБУ

Россия может отказаться от контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщает Unherd. По мнению аналитиков британского издания, Москва может отказаться от сотрудничества с Киевом из-за неуверенности в том, что любое соглашение, достигнутое с Зеленским, будет им соблюдаться.

Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет соблюдаться им, — подчеркнули авторы статьи.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что окончание конфликта на Украине будет означать неминуемый политический крах для Зеленского и его окружения. Особое внимание он обратил на проблему внешних обязательств Украины, отметив, что после завершения СВО стране придется «рассчитываться по долгам».

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не сможет сгладить последствия резонансного закона, ограничивающего полномочия НАБУ. Он считает, что если власти ведут себя так, будто «никакого закона и не принимали», то это лишь усугубит кризис доверия.