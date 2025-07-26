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26 июля 2025 в 14:59

У берегов Ирландии обнаружили бутылку с загадочным посланием

У берегов Ирландии найдена бутылка с посланием, где упоминаются пропавшие рыбаки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На берегу Ирландии нашли бутылку с посланием от пропавшего экипажа рыболовного судна, передает Focus Taiwan. Ассоциация рыболовов тайваньского города Суао обратилась к властям острова с просьбой проверить его подлинность.

Записка была обнаружена двумя мужчинами во время прогулки по пляжу острова Инишир, сообщает издание. Послание было составлено преимущественно на индонезийском языке. В нем неизвестные люди сообщают, что с 20 декабря они оказались в сложной ситуации, получили травмы и не знают своего местонахождения. В тексте также содержится призыв о помощи и подпись: Yong Yu Sing 18.

Рыболовное судно Yong Yu Sing No. 18 пропало с радаров в конце 2020 года. Официальное объявление о пропаже было сделано 1 января 2021 года. До этого владелец судна сообщил о потере связи с капитаном 30 декабря 2020 года.

Американский поисково-спасательный самолет обнаружил судно дрейфующим в январе 2021 года, но на борту никого не было. Прокуратура Тайваня пришла к выводу, что причиной исчезновения экипажа, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия.

Члены семьи капитана Ли были уведомлены о находке. Чэнь Чуньшэн, генсек Ассоциации рыболовов Суао, надеется, что правительство Тайваня проверит подлинность послания и, если подтвердится, организует новые поиски с зарубежными экспертами.

Ранее радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня», вновь начала работу после двухнедельного перерыва. В четверг, 24 июля, были переданы десять последовательных шифровок. Среди них были загадочные слова: «коммунике», «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «ключица», «неудержимый», «нюхостих», «говенье», «кремлевский» и «пледозвон».

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