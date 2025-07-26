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26 июля 2025 в 14:23

Страна бывшего СССР отправит Украине €30 млн на Patriot

Глава Минобороны Литвы: Вильнюс выделит Украине €30 млн

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Литва выделит Украине €30 млн на приобретение военной техники, сообщила министр обороны Довиле Шакалене, передает BNS. Средства направят на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot. Об этом Шакалене заявила в ходе переговоров глав оборонных ведомств стран Балтии с министром обороны США Питом Хегсетом.

Литва выразила свою позицию о присоединении к закупке американского оружия для Украины, в частности систем Patriot. Литва планирует выделить на эти цели до €30 млн, — сказала она.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна с момента начала спецоперации не отправляла вооружения Украине и не финансировала такие поставки. По его словам, позиция Будапешта остается неизменной.

До этого эксперт ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард выразил мнение, что западные СМИ распространяют выдумки о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море в связи со стремлением прибалтийских республик показать готовность стать полем битвы между НАТО и РФ. Он обвинил прибалтийские страны в провокации конфликта НАТО с Россией.

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