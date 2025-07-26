Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 08:30

В Венгрии уточнили свою позицию по вооружению Киева

Сийярто: Будапешт не поставлял оружие Киеву и не намерен менять свою позицию

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Венгрия с момента начала спецоперации не отправляла вооружения Украине и не финансировала такие поставки, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, позиция Будапешта не планирует меняться.

Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала поставки вооружений. И мы точно не собираемся менять эту позицию, — подчеркнул он.

Как уточнил Сийярто, Будапешт всегда выступал за мир. А эта позиция идет в противовес с поставками оружия кому-либо.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки средств ПВО Украине после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал о якобы поврежденном из-за авиаудара польском посольстве в Киеве. Пентагону потребовалось около четырех дней для изменения позиции.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи ВСУ. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО.

Украина
Венгрия
Петер Сийярто
поставки
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ответ Путина на ультиматум Трампа восхитил Китай
Генерал раскрыл судьбу попавших в плен наемниц ВСУ
Салат из помидоров с луком на зиму: без стерилизации и лишних хлопот
Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца
Патрушев назвал причину угроз Калининграду со стороны руководства НАТО
Промышленный объект загорелся в Ставрополе после атаки БПЛА
В Венгрии уточнили свою позицию по вооружению Киева
Приснился клещ? Большой, черный, на собаке? Расшифровка снов здесь
Бутерброды, прощайте! Почему каша и макароны — лучший завтрак для мозга
Пожар в российском регионе унес жизни троих детей
Стало известно, продолжатся ли тропические ливни в Москве
Обломки БПЛА рухнули на многоэтажку в российском регионе
Крах обороны Красноармейска и новые дроны-пауки: новости СВО к утру 26 июля
Отец перебежчика Герасимова пригрозил критикам сына черной магией
SHOT сообщил, что дроны ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик
Француз выбил экс-первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.