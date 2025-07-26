В Венгрии уточнили свою позицию по вооружению Киева

В Венгрии уточнили свою позицию по вооружению Киева Сийярто: Будапешт не поставлял оружие Киеву и не намерен менять свою позицию

Венгрия с момента начала спецоперации не отправляла вооружения Украине и не финансировала такие поставки, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, позиция Будапешта не планирует меняться.

Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала поставки вооружений. И мы точно не собираемся менять эту позицию, — подчеркнул он.

Как уточнил Сийярто, Будапешт всегда выступал за мир. А эта позиция идет в противовес с поставками оружия кому-либо.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки средств ПВО Украине после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал о якобы поврежденном из-за авиаудара польском посольстве в Киеве. Пентагону потребовалось около четырех дней для изменения позиции.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи ВСУ. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО.