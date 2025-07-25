Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Источники сообщили, что Москва может готовить удар возмездия после атаки украинских беспилотников на Сочи, многоэтажный дом частично обрушился в Саратове из-за взрыва газа, в нескольких российских городах провели масштабные миграционные рейды — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Москва «расчехлит» «Орешник» из-за удара по Сочи?

Сочи в ночь на 24 июля подвергся массовому налету беспилотников ВСУ. Местные жители и отдыхающие туристы слышали более 20 взрывов. Целями удара стали нефтяные объекты, а также «Олимпийский университет Сириус». В результате атаки два человека погибли, 11 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Удары украинских беспилотников по Сочи были преднамеренной террористической атакой, направленной против мирных жителей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание, что атаки были нацелены на обычных людей, не имеющих отношения к вооруженным силам.

В атаке ВСУ задействовали модифицированные БПЛА дальнего действия Ан-196 «Лютый», пишет Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, дроны запустили через Черное море, они долетели до Абхазии и полетели в сторону Сочи, при этом в воздухе перед атакой действовал французский самолет ДРЛО E-3F.

По словам военэкспертов, эта атака на Сочи стала одной из самых масштабных за все время спецоперации. Как сообщают источники, теперь Москва готовит удар возмездия. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не исключил, что в ответ будет применен ракетный комплекс «Орешник».

«Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины, что может произойти что-нибудь не очень веселое. Видимо, все-таки они напрашиваются или решили проверить таким образом, на своей же Украине, есть ли у нас „Орешник“ или нет. Давно что-то мы не пользовались, но, видимо, они решили все-таки проверить, будет ли он задействован, соскучились, видимо», — заявил парламентарий.

Фото: МО РФ

Telegram-канала INSIDER-T считает, что в Кремле уже давно составлены списки потенциальных целей для удара «Орешником». По его данным, на вооружении ВС РФ стоит до восьми установок ракетного комплекса.

«В Кремле уже давно составлены списки потенциальных целей для удара „Орешником“ — в приоритете стратегическая инфраструктура: порты, промышленные гиганты, узлы электроснабжения, газовая сеть, крупные ж/д развязки, мосты, тоннели, аэродромы и центры принятия решений», — отмечает канал.

Источник утверждает, что Минобороны РФ держит «Орешник» в боевой готовности, в связи с чем в любое время возможен жесткий и моментальный удар. Российский ответ будет для Украины катастрофическим, уверены пользователи российских соцсетей.

«Вот это вы зря. За атаку на простых отдыхающих расплата будет жестокой. Точно, пора расчехлять „Орешник“, чтобы ни командование ВСУ, ни киевская элита даже в бункерах не могли спастись», — написали комментаторы.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Что известно о страшной трагедии в Саратове

Часть многоэтажного дома обрушилась на улице Блинова в Саратове 25 июля. По предварительным данным, причиной послужил взрыв из-за утечки газа. Отмечается, что у дома полностью обрушился подъезд с первого по 10-й этаж. Кроме того, повреждены соседняя многоэтажка и несколько машин, припаркованных во дворе.

По информации Telegram-канала SHOT, дом может обрушиться полностью. В оперативных службах уточнили, что в результате взрыва газа повреждены более 30 квартир. По имеющимся данным, взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой вблизи дома.

На место ЧП прибыли кинологи с собаками, сообщила пресс-служба МЧС России. Животные участвуют в спасательной операции вместе с сотрудниками ведомства. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела.

Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: Екатерина Петрова/ТАСС МЧС исследует завалы на месте взорвавшегося дома в Саратове Фото: МЧС РФ МЧС исследует завалы на месте взорвавшегося дома в Саратове Фото: МЧС РФ Россия. Саратов. Жилой 10-этажный многоквартирный дом, поврежденный в результате взрыва Фото: МЧС РФ Ситуация после взрыва бытового газа на улице Блинной в Саратове Фото: Олеся Аксенова/NEWS.ru Ситуация после взрыва бытового газа на улице Блинной в Саратове Фото: Олеся Аксенова/NEWS.ru Ситуация после взрыва бытового газа на улице Блинной в Саратове Фото: Олеся Аксенова/NEWS.ru Ситуация после взрыва бытового газа на улице Блинной в Саратове Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в рухнувшем доме за последний год сменились минимум три управляющие компании. Утверждается, что ни одна из них не проводила проверки газового оборудования на предмет утечек.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что на месте инцидента организовали круглосуточный оперативный штаб, для жильцов дома развернули пункты временного размещения. По его словам, важно как можно быстрее обследовать здание, чтобы исключить угрозу дальнейшего обрушения.

«На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа. Первоочередная задача сейчас — оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул он.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали шесть человек, в том числе ребенок. Пострадали, предварительно, семь местных жителей. Первой из-под обвала достали пятилетнюю девочку, которую придавило плитой. Всех пострадавших госпитализировали.

Взрыв газа был настолько сильным, что здание зашаталось, рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, как только раздался грохот, она сразу же вышла на улицу посмотреть, что произошло.

«Был очень сильный взрыв, у нас дом аж тряхнуло. Я выбежала сразу же. Другие люди тоже выходили. Весь объезд обрушился, и крыша», — подчеркнула женщина.

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Другой житель Саратова призвал молиться за тех, кто находится под завалами и ждет в квартирах эвакуации. Молодой человек рассказал, что в момент взрыва находился в 30 метрах и подумал о налете украинских беспилотников, поэтому побежал в другую сторону. Затем он понял причину произошедшего и вернулся.

Жизнь нелегальных мигрантов в России превращается в ад?

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела масштабный рейд в сфере курьерской доставки, выявив массовые нарушения миграционных норм. Как сообщили в региональном управлении МВД, в ходе проверки было установлено, что около 900 иностранных курьеров находились в России с нарушениями законодательства. Из них 228 человек помещены в специализированный центр для последующего принудительного выдворения.

В ходе проверки также зафиксировано 42 преступления в миграционной сфере, по которым возбуждены уголовные дела. К ответственности привлечены не только курьеры, но и их работодатели: против двух крупных служб доставки составлено 37 административных протоколов, предусматривающих значительные штрафы.

Рейды также прошли в Московском регионе. При участии полиции были задержаны несколько сотен иностранных граждан. В частности, в подмосковной Балашихе были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. В Котельниках оштрафовали 45 мигрантов за нарушение режима пребывания в РФ, 17 из них также грозит выдворение.

По мнению источников, жизнь нелегалов в России «превращается в ад». Так, вне закона окажутся подпольные клубы смешанных единоборств, где часто тренируются мигранты. Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин обратились к министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с инициативой запретить иностранцам участвовать в несанкционированных клубах ММА. Парламентарии связывают рост преступлений среди нелегальных мигрантов с их тренировками в таких нелегальных секциях.

«В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — указано в документе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По мнению авторов инициативы, законодательное ограничение даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для ликвидации незаконных тренировочных площадок и привлечения к ответственности их организаторов. Депутаты подчеркивают, что подобные меры в сочетании с усилением контроля за спортивными секциями и строгими наказаниями помогут снизить преступность и предотвратить распространение экстремизма.

При этом зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что мигрантам надо вообще запретить занятия бойцовскими видами спорта, не только в подпольных клубах.

«Исходя из соображений безопасности страны, надо вообще запретить занятия бойцовскими видами спорта иностранным гражданам, которые находятся в стране в качестве трудовых мигрантов. Необходимо вводить соответствующие нормы в Административный кодекс и в Уголовный кодекс, которых на данный момент нет. Может быть, это звучит немножко нетолерантно, но, на мой взгляд, это было бы правильно», — сказал он.

Законодательные ограничения могут положить конец вседозволенности мигрантов, отметили российские пользователи в соцсетях.

«Вот и сказочке конец. Мигрантов душат со всех со сторон. Больше они не смогут ощущать себя в России хозяевами», — написали комментаторы.

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