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25 июля 2025 в 10:25

«Нечто немыслимое»: адвокат оценил обстановку в Сочи после атаки дронов

MK.RU: удар украинских беспилотников по Сочи отразился на туристах

Фото: Социальные сети

После атаки беспилотников ВСУ на город-курорт Сочи в ночь на 24 июля тысячи туристов остались без отдыха, сообщает MK.RU. По информации издания, в местном аэропорту было задержано более полусотни авиарейсов, а многие путешественники пережили сильнейший стресс. Как отметила адвокат Майя Шевцова, произошедшее стало не просто трагедией для города.

Сочи пережил нечто немыслимое. Небо над Адлером и «Сириусом» озарилось вспышками взрывов, загорелась нефтебаза, грохот ПВО сотрясал воздух. Я скажу прямо: эта массированная атака дронов не просто трагедия для города, это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих, — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что если рейс отменили или задержали, авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета либо предложить альтернативную перевозку в удобное для пассажира время. Кроме того, действуют правила компенсации во время задержки: бесплатная вода, еда и гостиница, резюмировала Шевцова.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Сочи возросло до 13. Двое человек погибли, четверо госпитализированы, еще нескольким оказана помощь амбулаторно.

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