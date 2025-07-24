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24 июля 2025 в 20:40

Число пострадавших при атаке дронов на Сочи выросло

Число пострадавших при атаке беспилотников в Сочи увеличилось до 13 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Сочи возросло до 13, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале. Двое человек погибли, четверо госпитализированы, еще нескольким оказана помощь амбулаторно.

Таким образом, в результате атаки киевского режима погибли два человека, еще 13 пострадали, — говорится в сообщении.

Из общего числа пострадавших четверо были госпитализированы, один из них доставлен в краевую больницу санавиацией. Остальные получают наблюдение в поликлиниках по месту жительства.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что атаки ВСУ на «Сириус» направлены против талантливых детей со всей России и представляют собой удар по генофонду страны. Парламентарий подчеркнул, что украинские операторы действуют целенаправленно, выбирая гражданские объекты.

До этого депутат Андрей Колесник назвал атаку дронов на Сочи террористической акцией, учитывая отсутствие в курортном городе военных объектов. Парламентарий предупредил о неотвратимом ответе России, намекнув на возможное применение ракет «Орешник», и заявил, что украинская сторона «соскучилась» по российским ударам.

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