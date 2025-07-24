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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 14:37

«Бьют по нашему генофонду»: в Госдуме раскрыли, почему ВСУ атаковали Сириус

Депутат Журавлев: ВСУ атакуют Сириус, потому что там учатся талантливые дети

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атакуют Сириус, поскольку там учатся талантливые дети со всей России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат отметил, что так ВСУ бьют по генофонду страны. По его словам, противник знает, что в Сириусе учатся дети.

В данном случае атакуют Сириус, прекрасно зная, что там учатся талантливые дети со всей России. Бьют по нашему генофонду, стараясь сделать как можно больнее, ведь сложно придумать что-то более жуткое, чем смерть ребенка. ВСУ, впрочем, это никогда не останавливало, и прекратить такие нападки можно, лишь окончательно уничтожив кровавый киевский режим, — подчеркнул парламентарий.

Журавлев усомнился, что украинская армия бьет, «куда глаза глядят», чтобы дроны падали везде и взрывались. Парламентарий отметил, что у каждого беспилотника есть оператор, который его ведет. Они действуют прицельно, сознательно направляя боеприпасы по беспомощным гражданским, убежден политик.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля на федеральной территории «Сириус» сработали системы ПВО. Глава местной администрации Дмитрий Плишкин попросил жителей соблюдать меры безопасности и укрыться по возможности.

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Алексей Журавлев
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ВСУ
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