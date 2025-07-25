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25 июля 2025 в 12:05

Первого человека спасли из-под обломков рухнувшего дома в Саратове

Mash: пятилетнюю девочку первой достали из-под завалов многоэтажки в Саратове

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первой спасенной из-под завалов обрушившейся из-за взрыва газа многоэтажки в Саратове стала пятилетняя девочка, сообщил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, ребенка придавило плитой.

По данным канала, после этого спасатели вытащили из-под обломков здания еще 10 человек. Отмечается, что жильцов многоквартирного дома на улице Блинова эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения. Всех пострадавших госпитализировали, добавили авторы.

Ранее Mash сообщал, что в результате ЧП рухнули минимум четыре этажа, более 30 квартир получили повреждения.

Кроме того, жители Саратова засняли первые секунды после взрыва в многоэтажке. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что густой белый дым окутал весь дом. Слышны сигнализации машин. Полностью обрушился подъезд.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 25 июля. По данным МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе более 20 сотрудников, кинологи и восемь единиц техники. Погибли три человека, уточняют в ведомстве.

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