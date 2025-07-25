Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке попал на камеру домофона

Момент взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове попал на камеру домофона из дома неподалеку, сообщает Telegram-канал «Саратов. Жесть». На кадрах видно, как на одном из верхних этажей происходит взрыв и моментально сносит часть здания.

После этого в воздух поднимается столб пыли. Пожара за взрывом не последовало. Отмечается, что на месте происшествия работают более 30 специалистов, кинологи и восемь единиц техники. Предполагается, что взрыв мог повредить или разрушить свыше 30 квартир.

Ранее сообщалось, что в рухнувшем из-за взрыва доме за последний год сменились минимум три управляющие компании. При этом, по словам жильцов, ни одна из них не проводила проверки газового оборудования на предмет утечек. Работа этих УК вызывала недовольство у жителей дома, ввиду чего они создали свое товарищество собственников недвижимости.

До этого стало известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, погибли три человека, в том числе ребенок. На место трагедии выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.