СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове

После взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Саратове возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Саратовской области. Расследование ведется по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. После завершения спасательных работ следователи проведут осмотр обрушенного участка и назначат судебные экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, погибли три человека — один из них ребенок. Из-за полностью разрушенного подъезда под обломками оказались люди. Соседний дом и несколько машин во дворе также получили повреждения. Существует опасность обрушения всего здания.