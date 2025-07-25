Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди

Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди

Telegram-канал Mash сообщил, что под завалами многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, могут находиться люди. По данным канала, в результате ЧП рухнули минимум четыре этажа, более 30 квартир получили повреждения.

По данным канала, взрыв прогремел в 12:12 (13:12 по московскому времени). Со слов очевидцев, громкий звук услышали в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что как минимум три человека, в том числе ребенок, погибли во время взрыва газа в жилом доме в Саратове. По информации авторов, трагедия произошла в десятиэтажке на улице Блинова. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Сети появилось видео с места взрыва жилого дома в Саратове. На кадрах запечатлен частично разрушенный многоквартирный дом.

Взрыв газа также произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».