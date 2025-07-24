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24 июля 2025 в 14:45

В ГД назвали главную опасность участия мигрантов в нелегальных ММА-клубах

Депутат Матвеев: мигранты учатся техникам нападения в нелегальных ММА-клубах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мигранты в нелегальных ММА-клубах учатся техникам группового нападения на одного человека, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, существование подобных подпольных организаций является серьезной проблемой.

Проблема [подпольных клубов] действительно актуальна. Например, некоторое время назад российский интернет обошло видео, снятое в одном из таких ММА-клубов, где пятеро мигрантов, судя по их внешности, отрабатывают нападение на одного человека. Используется груша в форме человека, и судя по тому, как распределены роли, отрабатывают именно нападение, а не защита одного человека от группы. Это видео убедительно показывает, чем занимаются мигранты, какие именно удары и приемы, навыки, они отрабатывают в такого рода клубах, — сказал Матвеев.

Он уточнил, что навыки рукопашного боя являются серьезным оружием. Депутат призвал легализовать все подобные клубы и ввести персональный учет учеников с проверкой документов на легальное нахождение в стране и отсутствия судимостей.

Но это достаточно серьезная работа, потому что, по большому счету, надо стремиться к тому, чтобы никаких нелегальных ММА-клубов не было. Они должны быть закрыты, и жестко привлечены к ответственности все, кто их организовывает, а также участники, — добавил Матвеев.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Соответствующее письмо они направили на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

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