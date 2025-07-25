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25 июля 2025 в 13:13

«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва

Житель Саратова призвал молиться за людей под завалами разрушенной многоэтажки

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Житель Саратова, где произошел мощный взрыв в многоэтажке, в беседе с NEWS.ru призвал молиться за тех, кто находится под завалами и ждет в квартирах эвакуации. Он отметил, что это очень важно.

Молодой человек рассказал, что в момент взрыва находился в 30 метрах и подумал о налете БПЛА, поэтому побежал в другую сторону. Затем он понял причину произошедшего и вернулся.

Просто молитесь за тех людей, которые сейчас под завалами, и кто в квартирах ожидает эвакуации. Это очень важно, — сказал парень.

Взрыв в 10-этажном доме произошел утром 25 июля. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Пострадало более 30 квартир. Под завалами находятся люди, для их поисков привлекли кинологов с собаками.

При взрыве, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших пока уточняется. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте ЧП работают экстренные службы.

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