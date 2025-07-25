Названо число пострадавших квартир при взрыве газа в Саратове Более 30 квартир повреждены при взрыве бытового газа в Саратове

В Саратове в десятиэтажном доме на улице Блинова из-за взрыва бытового газа повреждены или разрушены более 30 квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. ЧП случилось в пятом подъезде панельной многоэтажки, построенной в 2009 году. Дом подключен к центральному газопроводу.

По предварительным данным, повреждения получили или полностью разрушены более 30 квартир в 5-м подъезде, — уточнил источник.

Ранее в результате мощного взрыва частично обрушились квартиры на всех верхних этажах с одной стороны здания — на кадрах с места ЧП виден масштаб разрушений. По предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка. Под завалами могут находиться другие жильцы.

До этого жительница соседнего дома рассказала, что взрыв был настолько сильным, что его услышали на всей улице. По словам женщины, находившейся в момент происшествия на балконе, у нее грохот вызвал сильный испуг.

Кроме того, подтвердилось, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин незамедлительно выехал на место трагедии. Там уже работают все экстренные службы.