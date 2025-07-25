Бусаргин выехал на место взрыва в многоэтажке в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал на место взрыва многоэтажного дома в Саратове, сообщила пресс-служба регионального правительства. На месте ЧП работают экстренные службы. Другие подробности не приводятся.

На место выехал губернатор Роман Бусаргин, — сказано в сообщении.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Полностью обрушился подъезд с седьмого по десятый этажи. Под завалами находятся люди, для их поисков привлекли кинологов с собаками. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всего дома.

При взрыве, по последним данным, погибло три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших пока уточняется.

Жительница соседнего дома, где произошел взрыв, рассказала, что он был слышен на всей улице. По ее словам, она развешивала белье на балконе, когда услышала грохот.