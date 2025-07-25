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25 июля 2025 в 11:57

Обломки дома в Саратове после взрыва обрушились на прохожих

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Саратове после взрыва в 10-этажном доме на улице Блинова обломки здания упали на прохожих, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, среди пешеходов есть пострадавшие.

В публикации говорится, что под завалами дома находятся люди. Сейчас спасатели пытаются добраться до пострадавших. Всех жильцов дома эвакуируют из-за угрозы нового обрушения.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. В результате инцидента погибли три человека, среди которых ребенок. Количество пострадавших пока уточняется.

Взрывной волной полностью разрушен один из подъездов. Повреждения также получили соседнее здание и припаркованные во дворе автомобили.

В Сети появились кадры с места происшествия, на которых запечатлен частично разрушенный многоквартирный дом. Судя по видео, взрыв полностью обрушил четыре верхних этажа в одном из подъездов, а также обвалил квартиры на всех этажах с одной стороны дома.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области, в нескольких частных домах выбило окна. По его словам, никто не пострадал.

Россия
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