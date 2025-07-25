Дом в Саратове может обрушиться В Саратове появилась угроза обрушения дома после взрыва в одной из квартир

Дом в Саратове, где произошел взрыв, оказался под угрозой обрушения, информирует Telegram-канал SHOT. Предварительно, инцидент произошел в одной из квартир на девятом этаже. Людей эвакуируют с места ЧП.

Telegram-канал Baza сообщает, что три человека погибли при обрушении дома на улице Блинова. Согласно предварительным данным, причиной стал взрыв газа, а под завалами находятся люди, включая тех, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Здание может обрушиться полностью, поэтому происходит эвакуация жильцов. В МЧС сообщили, что от хлопка без последующего горения разрушился угловой подъезд с седьмого по 10-й этажи.

Ранее выяснилось, что один ребенок погиб во время взрыва газа в жилом доме в Саратове. К месту происшествия прибыли спасатели, которые ликвидируют последствия случившегося.

Также появилось видео с места взрыва в доме в Саратове. На кадрах видно, как многоквартирное здание частично разрушено, а четыре верхних этажа полностью обрушились. На месте ЧП собрались люди, также здесь находится пожарная машина.