На место взрыва жилого дома в Саратове прибыли кинологи

На место взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове прибыли кинологи с собаками, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Они участвуют в спасательной операции вместе с другими сотрудниками ведомства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России — более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов. Дальнейшая информация уточняется, — сказано в сообщении.

В МЧС также уточнили, что, по предварительной информации, в квартире дома по улице Блинова, 2 произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Происшествие привело к разрушению углового подъезда с седьмого по десятый этажи. Три человека погибли, добавили в министерстве.

Ранее жительница соседнего с пострадавшей многоэтажкой здания рассказала NEWS.ru, что громкий взрыв газа в доме был слышен по всей улице. По ее словам, она развешивала белье на балконе, когда услышала грохот.

Прежде сообщалось, что из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, достали пять человек. Среди них один ребенок. Под завалами находятся, в том числе те, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Всех жильцов многоэтажки эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.