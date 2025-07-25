«Дом аж тряхнуло»: жильцы рассказали о взрыве в многоэтажке Саратова В Саратове пострадавший жилой дом сильно тряхнуло во время взрыва

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове был настолько сильным, что многоэтажка зашаталась, рассказала в беседе с NEWS.ru одна из местных жительниц. По ее словам, как только раздался грохот, она сразу же вышла на улицу посмотреть, что произошло.

Был очень сильный взрыв, у нас дом аж тряхнуло. Я выбежала сразу же. Другие люди тоже выходили. Весь объезд обрушился, и крыша, — подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103. Как отметил губернатор региона Роман Бусаргин, в учреждении созданы все необходимые условия для временного пребывания пострадавших.

До этого стало известно, что при взрыве полностью обрушился подъезд с первого по 10-й этаж. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. По словам спасателей, есть угроза обрушения всего здания. По предварительной информации, погибли четыре человека, данных о количестве пострадавших пока не поступало.